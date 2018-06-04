Оккупированный Донецк "провалился" на 20-25 см – МинВОТ

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Понедельник, 4 июня 2018, 13:19

На территории оккупированного Донецка зафиксировано проседание почвы на 20-25 сантиметров.

Об этом во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей" заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш, сообщает "Укринформ".

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседания почвы на 20 -25 см – мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

По словам экспертов, проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

"Это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом. Речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - отметил Черныш.

Он также отметил, что в отчете говорится об около 200 объектах на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.

Темы: Донецк экология война
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