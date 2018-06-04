Данилюк объяснил, почему пожаловался послам G7

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, почему написал письмо послам G7.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

"Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ДФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации ", - заявил Данилюк.

"Я просто уже исчерпал все другие механизмы", - добавил он.

По словам министра, послы очень обеспокоены.

"Вся поддержка от международных финансовых институтов, которую Украина получила и продолжает получать, на самом деле держится на том, что в составе правительства есть профессиональный финансовый блок", - подчеркнул министр финансов.

Напомним, Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Полный текст интервью читайте тут: Александр Данылюк: Сейчас на испытывают то, что будет во время избирательной кампании с кем-угодно

Экономическая правда