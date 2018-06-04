Тепло и влажно: синоптики обещают на вторник дождь

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять теплая, но более влажная воздушная масса; ожидается падение атмосферного давления.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

5 июня ночью на юге страны, а днем по всей Украине местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 июня самая высокая температура днем была 30,8° в 1910 году, самая низкая ночью 2,4° в 1930 году.

В Украине 6 июня в южной и восточной части местами прогнозируется кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на западе и севере 7-12°; днем 19-24 °, на юге и Закарпатье 24-29°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 22°.