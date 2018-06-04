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Часть Азовского моря закрыли до осени: "учения"

Понедельник, 4 июня 2018, 14:04

Украина закрывает некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.

Об этом начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык сообщил в комментарии "Новостям Донбасса".

По его словам, район закрыт по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.

 

Будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

Напомним, что 20 мая Россия закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб.

С 30 апреля 2018 года Россия проводит досмотр суден, которые проходят через Керченский пролив.

Сообщалось, что в Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и крупнее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореВооруженные силы
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