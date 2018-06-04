Часть Азовского моря закрыли до осени: "учения"
Украина закрывает некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.
Об этом начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык сообщил в комментарии "Новостям Донбасса".
По его словам, район закрыт по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.
Будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.
Напомним, что 20 мая Россия закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб.
С 30 апреля 2018 года Россия проводит досмотр суден, которые проходят через Керченский пролив.
Сообщалось, что в Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и крупнее.