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В расстрелянном на Киевщине Range Rover был только один человек – полиция

Понедельник, 4 июня 2018, 14:13

Погибший ночью в Гореничах 23-летний мужчина был в "Range Rover" один, заявляет полиция Киевской области.

"Установлено, что погибший мужчина находился в автомобиле один. Утверждать, что в легковушке могли находиться другие лица, нет оснований", – говорится в сообщении.

"На месте происшествия эксперты изъяли гильзы, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз для установления вида оружия", – информирует полиция Киевщины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее источники сообщали, что около 20 пуль выпустили по "Range Rover" вице-президента Федерации бокса Киева и "криминального авторитета" Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель Максим Ковтуненко.

Корреспондентка телеканала "112 Украина" со ссылкой на очевидцев сообщала, что водитель погиб сразу, а пассажир якобы убежал в лесополосу.

Алена Рощенко, УП
Темы: убийствокриминалполицияКиевская область
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