В расстрелянном на Киевщине Range Rover был только один человек – полиция

Погибший ночью в Гореничах 23-летний мужчина был в "Range Rover" один, заявляет полиция Киевской области.



"Установлено, что погибший мужчина находился в автомобиле один. Утверждать, что в легковушке могли находиться другие лица, нет оснований", – говорится в сообщении.



"На месте происшествия эксперты изъяли гильзы, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз для установления вида оружия", – информирует полиция Киевщины.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Ранее источники сообщали, что около 20 пуль выпустили по "Range Rover" вице-президента Федерации бокса Киева и "криминального авторитета" Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель Максим Ковтуненко.



Корреспондентка телеканала "112 Украина" со ссылкой на очевидцев сообщала, что водитель погиб сразу, а пассажир якобы убежал в лесополосу.