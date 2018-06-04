Дорога в обход Знаменки почти готова – Гройсман

Новая дорога в обход города Знаменка в Кировоградской области уже фактически готова.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он добавил, что построенная дорога является частью трассы национального значения Киев-Знаменка.

"Раньше по городу ездило много машин, происходили аварии, даже начали разрушаться придорожные дома. Чтобы исправить ситуацию, была с нуля построена дорога в обход. Она уже готова", - написал Гройсман.

По его словам, "остались последние штрихи", и по дороге смогут ездить украинские автомобилисты.