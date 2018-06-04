В СБУ говорят, что корреспондентку "РИА Новости" не вербовали

Служба безопасности Украины отрицает информацию российского информагентства "РИА Новости" о "попытке завербовать их корреспондентку".



Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



По ее словам, "СБ Украины получила информацию о намерениях России использовать журналистку РИА "Новости" гражданку Украины Ирину Высокович для подготовки тенденциозных материалов по дискредитации нашего государства".



"По прибытии в Херсон она была официально приглашена в административное здание СБУ, по ее предварительному согласию", – рассказала Гитлянская.



В СБУ утверждают, что Высокович сообщила им, что получила 1,5 тысячи долларов за подготовку антиукраинских материалов, и призналась, что официально не работает в РИА "Новости".



Гитлянская отметила, что сотрудники СБУ вынесли Высокович предостережение и отпустили.



"Меры осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства Украины и с соблюдением законных прав и свобод гражданина и человека", - отмечает пресс-секретарь СБУ.



Как сообщалось, Ирина Высокович ранее заявила, что СБУ пыталась ее завербовать.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.