В СБУ говорят, что корреспондентку "РИА Новости" не вербовали

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Понедельник, 4 июня 2018, 14:49

Служба безопасности Украины отрицает информацию российского информагентства "РИА Новости" о "попытке завербовать их корреспондентку".

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, "СБ Украины получила информацию о намерениях России использовать журналистку РИА "Новости" гражданку Украины Ирину Высокович для подготовки тенденциозных материалов по дискредитации нашего государства".

"По прибытии в Херсон она была официально приглашена в административное здание СБУ, по ее предварительному согласию", – рассказала Гитлянская.

В СБУ утверждают, что Высокович сообщила им, что получила 1,5 тысячи долларов за подготовку антиукраинских материалов, и призналась, что официально не работает в РИА "Новости".

Гитлянская отметила, что сотрудники СБУ вынесли Высокович предостережение и отпустили.

"Меры осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства Украины и с соблюдением законных прав и свобод гражданина и человека", - отмечает пресс-секретарь СБУ.

Как сообщалось, Ирина Высокович ранее заявила, что СБУ пыталась ее завербовать.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. 

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Валентина Романенко, УП
Темы: СМИ Росcия СБУ
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