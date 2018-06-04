Защита Крысина требует отвода судьи

По делу похищения и пыток майдановцев в январе-феврале 2014 года, адвокат одного из обвиняемых Юрия Крысина Татьяна Гнатюк объявила ходатайство об отводе судьи.

Об этом сообщает "Громадське".

По ее словам, судья неподобающе сообщала защитникам о времени и месте судебных заседаний.

В свою очередь, прокуратура была против удовлетворения указанного ходатайства, отметив, что адвокатам присылали письменные сообщения, но те сознательно не появлялись, пытаясь затянуть судебный процесс.

В издании отмечают, что на предыдущем заседании, один из адвокатов, Игорь Василенко, заявил, что они с коллегами договаривались о том, кто пойдет на заседание, а кто нет.

Судья Любовь Леонтюк объявила перерыв и сообщила, что в течение двух суток автоматизированная система выберет судью, которая рассмотрит ходатайство.

Отмечается, что в случае его удовлетворения будет избран другой судья, который будет рассматривать дело, в случае неудовлетворения - рассмотрение дела продолжит судья Леонтюк.

Как сообщалось, Крысину инкриминируют 4 преступления предусмотренные статьями 27 (подстрекательство и пособничество в совершении преступления), 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений, по двум или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия), 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, совершенное повторно или по впереди ьою сговору группой лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости), 296 (хулиганство совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций).

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд.

29 марта Дарницкий райсуд Киева арестовал Юрия Крысина на 2 месяца.