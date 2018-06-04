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АМКУ скрывает данные о расследовании по Ахметову из-за "национальной безопасности" – СМИ

Понедельник, 4 июня 2018, 17:05

Антимонопольный комитет не предоставляет никакой информации по делу о злоупотреблении монопольным положением группой компаний ДТЭК Рината Ахметова, возбужденному еще в сентябре 2015 года.

Об этом сообщает Юрий Николов в своем блоге на сайте "Наші гроші".

Часть информации АМКУ обещает предоставить только тогда, когда будет принято решение по делу.

Речь идет о злоупотребление монопольным положением на энергетическом рынке тремя компаниями: "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго".

АМКУ считает секретной "служебной информацией" все: от стадии рассмотрения дела и того, когда планируют его завершить, до данных о предварительных выводах госуполномоченного, который ведет расследование, и о том, направлялись ли уже эти предварительные выводы ДТЭКу.

Также АМКУ скрывает данные об уже проведенных слушаниях по делу и даже фамилию госуполномоченного, который ведет это дело. Это объясняют тем, что в случае раскрытия таких данных АМКУ не сможет "обеспечить объективное, всестороннее рассмотрение дела и надлежащую защиту конкуренции на принципах равенства физических и юридических лиц".

Также Николов добавил, что информацию о расследовании злоупотреблений группировки Ахметова не дают якобы потому, что это связано "с интересами национальной безопасности".

Кроме того, журналист отмечает, что 2 года назад "Наші гроші" обнародовали данные о стремительном подорожании скупленных инвесткомпанией "ICU" еврооблигаций "ДТЭК" после введения Нацкомиссией по энергетике формулы "Роттердам+".

По этой формуле украинцы каждый год платят миллиарды гривен "чаевых" в основном Ахметову за то, что он якобы везет с голландского порта в Украину качественный уголь. В то же время журналисты выяснили, что Ахметов на самом деле использует свой уголь с прилегающих территорий, который стоит монополисту вдвое дешевле, чем мы платим за уголь в электротарифе.

Отмечается, что председатель АМКУ не увидел ничего плохого в роттердамском плюсе, который лег миллиардным бременем на всех потребителей Украины.  

Темы: Антимонопольный комитетАхметовкоррупция
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