Геращенко рассказала, где боевики удерживают Асеева

Донецкий журналист Станислав Асеев, который работал под псевдонимом Станислав Васин, находится в плену боевиков на Донбассе вместе с 8 украинскими военными.

Об этом представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала во время презентации его книги "В изоляции".

"В оккупации в изоляции остаются 8 наших военных, так же как и Станислав", - сказала она.

Также она сообщила, что в Украины нет контакта с журналистом и удерживаемыми украинцами в "ДНР".

Геращенко сообщила, что официально в ОРДЛО признают, что содержат всего 20 украинцев, хотя Украина разыскивает десятки людей.

"Там есть военные, которые ни разу не видели своих детей, потому что их дети родились, когда ребята были мобилизованы", - добавила она.

По словам Геращенко, за 4 года боевики ни разу не пустили представителей Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на Донбассе.

24 мая в плен боевиков попал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ.

25 мая исчезли 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждено более 70 украинцев.