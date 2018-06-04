Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье арестовали водителя, который насмерть сбил мать с дочкой

Понедельник, 4 июня 2018, 18:29

Виновнику ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранителями установлено, что водитель автомобиля "BMW 330" на скорости свыше 100 км/ч, при изменении направления движения, совершил наезд на бордюр, допустил занос транспортного средства, выехал на тротуар и совершил наезд на мать с малолетним ребенком.

После аварии водитель и пассажиры транспортного средства пытались бежать. Свидетели происшествия, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться, но через несколько часов полиция задержала и его.

Полицейские установили, что все задержанные - граждане Армении.

 

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в результате аварии малолетняя девочка 2013 рождения скончалась на месте происшествия, женщину 1982 года рождения доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: