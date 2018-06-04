В Запорожье арестовали водителя, который насмерть сбил мать с дочкой

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Понедельник, 4 июня 2018, 18:29

Виновнику ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранителями установлено, что водитель автомобиля "BMW 330" на скорости свыше 100 км/ч, при изменении направления движения, совершил наезд на бордюр, допустил занос транспортного средства, выехал на тротуар и совершил наезд на мать с малолетним ребенком.

После аварии водитель и пассажиры транспортного средства пытались бежать. Свидетели происшествия, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться, но через несколько часов полиция задержала и его.

Полицейские установили, что все задержанные - граждане Армении.

 

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в результате аварии малолетняя девочка 2013 рождения скончалась на месте происшествия, женщину 1982 года рождения доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.

Украинская правда
Темы: ДТП Запорожье
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