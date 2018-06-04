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Боевики обстреляли из минометов Зайцево и Новотошковское

Понедельник, 4 июня 2018, 18:48

Боевые действия продолжались на Луганском и Донецком направлениях, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них три раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Зайцево, открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Подразделения Объединенных сил успешно подавили огневые точки противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре рассказывают, что боевики пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка.

"Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают в сводке.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС
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