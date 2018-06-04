Сенцов хочет исповедоваться на встрече с архиепископом - заявление

Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, потому что захотел исповедоваться.

Об этом говорится в заявлении Сенцова, обнародованном на сайте "Голос Крыма".

"О предоставлении возможности вероисповеданий. Я, Сенцов Олег Геннадиевич прошу допустить ко мне в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента. Так как у меня неожиданно возникла необходимость исповедоваться", - пишет украинский режиссер.

Предыдущее заявление об отказе от встречи с архиепископом Сенцов просит считать недействительным.

"Специальное заявление об отказе свидания с ним, написанное ранее, прошу считать недействительным, так как был неверно информирован о праве на свидание со священником. Данное заявление подаю через адвоката Динзе Д. В.", - отметил Сенцов.

Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.

Сначала Сенцов отказался от встречи с Климентом, но потом согласился.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.



Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.



Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.



А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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