Главные новости дня – за 60 секунд

Сущенко в Москве хотят посадить на 12 лет, полиграф подтвердил что Савченко готовила силовой переворот, заявили в СБУ, Гройсман пообещал уйти в отставку, если Антикоррупционный суд не будет создан – новости, которые обсуждали 4 июня.

О Сущенко. Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строго режима.

О Савченко. Детектор лжи подтвердил истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.

В ответ на это, Вера Савченко обвинила Службу безопасности Украины в распространении неправдивых результатов тестирования ее сестры Надежды на полиграфе.

Об отставке Гройсмана. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сложит с себя полномочия главы правительства, если в ближайшее время не будет принят закон о создании Антикоррупционного суда.

В ответ на это, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что вопрос создания Антикоррупционного суда не входит в зону ответственности Кабинета министров Украины.

О повышении минималки. Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

"Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд. Гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы ", - отметил министр.

О горячей воде. С 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла.

О происшествиях. В селе Гореничи Киевской области ночью обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.

По данным источников, обстреляли Range Rover вице-президента Федерации бокса Киева и "авторитета" Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель – Максим Ковтуненко.

О задержанном в Москве украинце. В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины требует допустить к нему своего консула.