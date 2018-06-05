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Акции в поддержку Сенцова прошли в более чем 80-ти городах мира

Вторник, 5 июня 2018, 02:55

Акции #SaveOlegSentsov с требованием освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова прошли в более чем 80-ти городах на разных континентах.

Об этом сообщила председатель правления Центра защиты гражданских свобод Александра Матвийчук в facebook.

По ее словам, акции состоялись даже там, где не планировались.

"Во многих городах, где демонстрации не были запланированы, люди вышли на одиночные пикеты. Освободить Олега Сенцова и других политзаключенных призвали европейские и американские политики. Об этом написали зарубежные СМИ. Масштабы глобальной акции #SaveOlegSentsov впечатляют. Это уже более 80-ти городов на разных континентах", - сообщила Матвийчук.

При этом в самой России произошел ряд задержаний участников акций.

"К сожалению, уже есть первые административные аресты. Активистов Асана Мумджы и Марию Кожеватову, которых взяли с плакатом в поддержку Олега Сенцова в Санкт-Петербурге, приговорили к 9-ти и 15-ти суткам ареста за нарушение порядка проведения публичных мероприятий", - сообщила правозащитница.

"Параллельно все эти дни продолжается невидимая адвокационная работа. Наши друзья и партнеры работают в Брюсселе, Берлине, Париже, Вашингтоне, Торонто, Ватикане и других городах. Благодаря вашим усилиям они могут смело говорить, что освобождение Олега Сенцова и других политзаключенных требуют люди по всему миру", - добавила она.

"Это целиком и полностью заслуга инициативных групп акций #SaveOlegSentsov в разных городах, которые подставили свое плечо и вытянули их организацию в довольно сжатые сроки", - подчеркнула Матвийчук.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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