После 30-го дня голодания Сенцову будут заливать питательную смесь в нос - адвокат

Врачи, которые наблюдают за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства.

Об этом по итогам посещения Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги заявил 4 июня его адвокат Дмитрий Динзе, пишет Радио Свобода.

"Когда это произойдет, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальным. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - указал Динзе.

"Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. Делали УЗИ, осматривали. Внутренние органы в норме, находится в удовлетворительном форме", - так защитник описал нынешнее состояние украинца.

Дмитрий Динзе, кинорежиссер Аскольд Куров, который также встретился с Сенцовым 4 июня, и крымский архиепископ УПЦ КП Климент остались в городе Лабытнанги. Священник, который получил разрешение администрации колонии на свидание с Сенцовым, в понедельник не успел встретиться с соотечественником.

Сотрудники колонии сначала дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с Куровым, либо с архиепископом Климентом. Сенцов не знал, кто такой Климент и отказался от встречи с ним.

Позже адвокат объяснил, что по российскому законодательству Сенцов имеет право на отправление религиозных потребностей и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму.

Олег написал согласие на встречу с формулировкой "неожиданно возникла необходимость в исповеди".

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.



Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.



Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.



А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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