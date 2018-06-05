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МТОТ: В районе ДФС состоялся бой

Вторник, 5 июня 2018, 05:43

В районе Донецкой фильтровальной станции произошел бой.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

4 июня вечером в районе Донецкой фильтровальной станции происходил мощный бой, сообщается о попадании снарядов в помещения.

"КП #Вода_Донбасу: На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал прячется в бомбоубежище", -сообщила министерство около 22 часов 4 июня.

Как сообщалось, 2 июня в течение дня боевики вели огонь из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады

Как отмечает украинская сторона СЦКК, на территории "Донецкой фильтровальной станции" хранится более 5,8 тонн жидкого хлора, используемого для очистки воды.

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