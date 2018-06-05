ООС Боевики 30 раз нарушили тишину и обстреляли ДФС

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Вторник, 5 июня 2018, 07:47

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по позициям бойцов ООС, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине.

На горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединский.

Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки.

Информация о повреждении ДФС уточняется.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил не позволяли врагу улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шестеро ранены.

Темы: ООС боевые действия
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