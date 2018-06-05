ООС Боевики 30 раз нарушили тишину и обстреляли ДФС
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по позициям бойцов ООС, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине.
На горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево.
Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.
На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединский.
Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки.
Информация о повреждении ДФС уточняется.
Как отмечается, подразделения Объединенных сил не позволяли врагу улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
Во время боевых действий за прошедшие сутки и с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шестеро ранены.