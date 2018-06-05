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ЧМ-2018 в России: Польша предупредила об угрозе терактов

Вторник, 5 июня 2018, 09:40

Польша предупреждает о возможных терактах во время Чемпионата мира по футболу, который летом этого года состоится в России.

Специальные советы для польских болельщиков на своем сайте опубликовало Министерство иностранных дел Польши, пишет "Европейская правда".

В нем размещены контактные данные польских консульских учреждений, информация о въезде и пребывании в России и техника безопасности во время турнира.

"В России существует угроза терактов, и она может возрасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить терактов в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо соблюдать на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте", - говорится в брошюре.

Кроме того, поляков предостерегают от поездок в республики Северного Кавказа и в Крым.

"Помните, что Польша не признала аннексию Россией крымского полуострова и не имеет возможности предоставить гражданам, которые проживают там, польскую консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествия в Крым", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Темы: Росcиятерроризмфутбол
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