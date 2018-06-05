В СБУ говорят, что блокировали атаку хакеров на дипведомство страны НАТО

Сотрудники Службы безопасности блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ 5 июня.



Отмечается, что правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава.



Указанные нарушения привели к тому, что злоумышленники получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.



В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.



По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.



В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) продолжается досудебное расследование.