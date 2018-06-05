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В СБУ говорят, что блокировали атаку хакеров на дипведомство страны НАТО

Вторник, 5 июня 2018, 10:52

Сотрудники Службы безопасности блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ 5 июня.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава.

Указанные нарушения привели к тому, что злоумышленники получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.

В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) продолжается досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: СБУхакеры
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