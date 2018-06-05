В Нидерландах обеспокоены, что английский язык "убивает" голландский

Чиновники министерства образования Нидерландов выразили обеспокоенность по поводу количества англоязычных курсов в голландских университетах и ​​потока иностранных студентов.

Об этом пишет DW.

"Мы не должны позволять себе бояться историй, в которых интернационализация является чем-то негативным, тем, что вредит нам", - сказала министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгельшовен.

Заявления министра прозвучали на фоне призывов некоторых ее коллег обуздать распространение курсов, преподаваемых на английском языке. Многие утверждали, что голландский язык находится под угрозой.

"Я представляю открытое голландское общество, в котором мы решаемся смотреть сквозь границы", - сказала ван Энгельшовен.

В то время как большинство программ на степень бакалавра в Нидерландах преподается на голландском языке, 74% магистерских курсов предлагаются на английском языке. Около четверти студентов, получающих степень магистра - иностранцы. Критики опасаются, что они вытеснят голландских студентов.

Крупнейший в Нидерландах союз преподавателей Beter Onderwijs Nederland (BON) предупредил об угрозе лингвоцида для голландского языка, если тенденция сохранится. Союз судится с университетом Твенте и Маастрихтским университетом за "англицизацию" курсов без уважительной причины. Два курса магистерской психологии предлагаются исключительно на английском языке обоими университетами, что является "опасным отказом" от голландского языка, считают в BON.

По-голландски говорят около 22 млн человек во всем мире. Это официальный язык Нидерландов, Бельгии, Суринама в Южной Америке и Нидерландских Антильских островов.

Европейская правда