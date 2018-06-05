Путин считает, что Киев с Донбассом мог бы поступить, как Москва с Чечней

Президент России Владимир Путин заявляет, что Украина могла поступить с Донбассом, как в свое время РФ с Чечней – предоставить статус территории с широкими полномочиями.

Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает сайт Кремля.

Задавая вопрос относительно аннексии Крыма, журналист спросил, могли бы люди в Чечне, в Дагестане и Ингушетии также организовать референдум и отделиться от России или организовать исламский халифат у себя на территории.

На это Путин ответил, что "радикальные элементы "Аль‑Каиды" и хотели в принципе оторвать эту территорию от Российской Федерации…, но сам чеченский народ на выборах пришёл к совершенно другому выводу …после всяких кровавых событий всё‑таки …подписал договор с Российской Федерацией".

"Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках РФ", - сказал Путин.

Он добавил, что также мог поступить и Киев с Донбассом.

"То же самое можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского", - сказал Путин.