В украинской разведке отрицают сотрудничество с организатором убийства Бабченко

В Службе внешней разведки Украины заявили, что подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман никогда не имел никакого отношения к работе спецслужбы.

Об этом заявила пресс-служба СВРУ.

Отмечается, что ранее ряд СМИ, со ссылкой на адвоката подозреваемого, сообщали якобы о причастности Германа "к спецоперации Службы внешней разведки Украины".

"Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины", - заявили в спецслужбе.

Подобные заявления в СВР Украины считают попыткой выгородить Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство.

"Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБУ в вопросах защиты Украины от внешних угроз.

Также в заявлении отмечается, что соответствующее взаимодействие СВРУ имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.

Ранее подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко Борис Герман в суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и проявлял российских агентов и влияние.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд арестовал Германа на 2 месяца.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.