Путин до сих пор делает вид, что "зеленые человечки помогли" крымчанам

Президент РФ Владимир Путин уклончиво отвечает на вопрос о роли российских войск в аннексии Крыма, заявляя, что они "обеспечили проведение независимых свободных выборов" на полуострове.

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, текстовую версию которого публикует 5 июня пресс-служба Кремля.

На ремарку о том, что в марте 2014 года Путин лгал о "зеленых человечках" в Крыму, а позже признал их принадлежность к войскам РФ, российский президент несколько раз подчеркнул, что в Крыму "всегда находилась российская армия".

На уточняющую реплику журналиста о том, что речь идёт не о российском Черноморском флоте, а о бойцах в униформе без опознавательных знаков, Путин ответил весьма витиевато, не преминув подчеркнуть, что считает события Революции Достоинства "антиконституционными".

"Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чём не принимали участия. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься", – заявил Путин.

"И первое, что пришло в голову, восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле всё началось, начался процесс в самом парламенте по определению своей независимости от Украины", – отметил президент РФ.

По словам Путина, уставом Организации Объединённых Наций "прямо прописано право наций на самоопределение".

"В этот момент наши Вооружённые Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму", – заявил президент РФ.

"Кстати говоря, решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с Конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода. Поэтому ничего противозаконного…", – добавил он

На вопрос же, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине, Путин ответил категорически: "Нет таких условий и быть не может".

Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.



Украина, Евросоюз и США не признали незаконный "референдум", который Россия использовала в качестве оправдания агрессии, и ввели санкции против РФ.

Президент Петр Порошенко настаивает на возобновлении территориальной целосности Украины. В мае 2018 года он высказал мнение, что Керченский мост, открытый накануне годовщины депортации крымскотатарского народа с полуострова сталинским режимом, пригодится оккупантам для бегства из Крыма.

В целом Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск.

При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".