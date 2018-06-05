Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что его пресс-служба публикует его фото в полуголом виде.

Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает сайт Кремля.

"Вы сказали "в полуголом" (виде на фотографиях – ред). Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - сказал Путин.

Как известно, на сайте Кремля время от времени появляются фото и видео отпусков или визитов Путина. Во время отдыха президент России чаще всего запечатлён на фото с голым торсом.