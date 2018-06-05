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В Киеве оценили состояние Моста метро

Вторник, 5 июня 2018, 14:00

Киевская городская государственная администрация определила состояние Моста метро как ограниченно работоспособное.

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем Facebook приводит определение, данное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.

Сам Давтян отмечает, что "паники по мосту Метро быть не должно, однако и тянуть с ремонтом не стоит".

"Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", – отмечает заместитель Кличко.

"Было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее мы ожидаем в августе 2018 года", - добавил он.

По словам Давтяна, после получения положительных результатов экспертизы потребуется 6 месяцев на разработку документации.

"После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года", – резюмировал он.

Украинская правда
Темы: Киев
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