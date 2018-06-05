Тимошенко поддерживают самые бедные избиратели – социологи

Президентский рейтинг Юлии Тимошенко существенно не меняется в зависимости от региона, но сильно зависит от материального состояния избирателей.

Об этом сказала 5 июня директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, представляя результаты последнего исследования общественного мнения, проведенного в мае ее фондом и Центром Разумкова, сообщает Zn.ua.

"Среди самых бедных абсолютным лидером является Юлия Тимошенко, почти 20% готовы за нее проголосовать среди этой категории населения. А среди относительно благополучных лидером является Порошенко", – отметила она.

Бекешкина считает, что это дает основания говорить о том, что в значительной мере результаты будущих выборов будут зависеть от экономической ситуации в стране.

По ее словам, рейтинг Тимошенко практически не зависит от региона, в котором проживают избиратели.

"Тут четкая разница по материальному положению", – констатировала директор социологического фонда.

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