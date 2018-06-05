Тимошенко поддерживают самые бедные избиратели – социологи

243 просмотра
Вторник, 5 июня 2018, 14:24

Президентский рейтинг Юлии Тимошенко существенно не меняется в зависимости от региона, но сильно зависит от материального состояния избирателей.

Об этом сказала 5 июня директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, представляя результаты последнего исследования общественного мнения, проведенного в мае ее фондом и Центром Разумкова, сообщает Zn.ua.

"Среди самых бедных абсолютным лидером является Юлия Тимошенко, почти 20% готовы за нее проголосовать среди этой категории населения. А среди относительно благополучных лидером является Порошенко", – отметила она.

Бекешкина считает, что это дает основания говорить о том, что в значительной мере результаты будущих выборов будут зависеть от экономической ситуации в стране.

По ее словам, рейтинг Тимошенко практически не зависит от региона, в котором проживают избиратели.

"Тут четкая разница по материальному положению", – констатировала директор социологического фонда.

О подготовке к предстоящим выборам читайте также в материале УП "Он и Она. К чему готовятся штабы Порошенко и Тимошенко"

Темы: виборы Тимошенко социология
powered by lun.ua
По теме
Среди кандидатов в президенты отсутствуют явные лидеры – опрос 5 июня 2018, 13:48
Он и Она. К чему готовятся штабы Порошенко и Тимошенко 5 июня 2018, 01:45
Выборы на Одесчине: из-за "минирования" на участки пришли меньше 15% избирателей 3 июня 2018, 23:51
Все новости
Главные новости
В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана"
Восемь партий набирают от 5 до 12% на выборах - опрос
Среди кандидатов в президенты отсутствуют явные лидеры – опрос
Суд окончательно отказал компании Онищенко в добыче газа возле Крыма
Все новости
здоровье

6 мест в Киеве с полезными сладостями

рейтинги

Три самых красивых книг на "Книжном арсенале"

Фотопроект

Папа с дочкой очаровывают своими естественными прическами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів