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Тимошенко поддерживают самые бедные избиратели – социологи

Вторник, 5 июня 2018, 14:24

Президентский рейтинг Юлии Тимошенко существенно не меняется в зависимости от региона, но сильно зависит от материального состояния избирателей.

Об этом сказала 5 июня директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, представляя результаты последнего исследования общественного мнения, проведенного в мае ее фондом и Центром Разумкова, сообщает Zn.ua.

"Среди самых бедных абсолютным лидером является Юлия Тимошенко, почти 20% готовы за нее проголосовать среди этой категории населения. А среди относительно благополучных лидером является Порошенко", – отметила она.

Бекешкина считает, что это дает основания говорить о том, что в значительной мере результаты будущих выборов будут зависеть от экономической ситуации в стране.

По ее словам, рейтинг Тимошенко практически не зависит от региона, в котором проживают избиратели.

"Тут четкая разница по материальному положению", – констатировала директор социологического фонда.

О подготовке к предстоящим выборам читайте также в материале УП "Он и Она. К чему готовятся штабы Порошенко и Тимошенко"

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Темы: виборыТимошенкосоциология
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