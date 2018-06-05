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В Минздраве нашли нарушений на 24 млн на лечении онкобольных

Вторник, 5 июня 2018, 14:25

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 миллиона гривен - с нарушением законодательства.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба.

По его словам, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры.

"Факты доказали, что министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями", - сказал Пацкан.

Он добавил, что у него вызывает удивление "бурная реакция" на результаты аудита, поскольку отчет был согласован с Минздравом.

В Счетной палате отмечают, что аудит показал отсутствие заключения двусторонних соглашений с медицинскими зарубежными учреждениями, отсутствие надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению и добавляют, что не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков.

"Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процентов проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно", - заявил Пацкан.

Кроме того, он добавил, что за эти два года, из-за неэффективных решений Минздрава, не использованы почти 200 миллионов гривен.

Руководитель Счетной палаты отметил, что это не все факты нарушений и соответствующий отчет будет опубликован на официальном сайте "в ближайшие дни".

Он пояснил, что аудит был начат еще предыдущим составом Счетной палаты, а нынешний состав - его завершал и не имеет целью что-то скрывать.

Ранее сообщалось, что в сети СМИ начали распространять отрывок из выступления заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского в Счетной палате, где он якобы заявил, говоря об онкобольных: "Они все умрут".

В Минздраве заявили, что фразу "Это рак! Они умрут, они все умрут" вырвали из общего контекста.

Позже заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал свое выступление в Счетной палате.

Линчевский отметил, что в дискуссии во время заседания Счетной Палаты МЗ обвинили в неэффективном и не экономном расходовании средств на лечение пациентов за рубежом, потому что 25% пациентов, которые отправляются за границу на трансплантацию, умирают.

На это, по словам заместителя министра, во время заседания он ответил, что даже если только один пациент из 100 имеет шанс на выздоровление, надо лечить всех 100.

Украинская правда

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Темы: МинздравСчетная палата
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