Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России

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Вторник, 5 июня 2018, 14:49

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Об этом он заявил в Сенате,который должен голосовать за доверие премьеру, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство ANSA.

Он заявил, что Италия сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.

"Мы будем поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов", - сказал Конте.

"Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России" - подчеркнул он.

Напомним, 1 июня принесло присягу новое правительство Италии. Ранее партии, которые принимали участие в его формировании, неоднократно высказывались за отмену санкций.

Темы: санкции Росcия Италия
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