Экс-”беркутовцу”, который применял силу к автомайдановцам, объявили подозрение

Генпрокуратура сообщила о подозрении еще одному бывшему работнику "Беркут" во Львовской области, который применил силу к активистам "Автомайдана" в январе 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что бывшему львовскому спецназовцу сообщили о подозрении 4 июня по результатам проведенного досудебного следствия.

В Генпрокуратуре сообщают, что в ходе следствия было установлено, что 19 января 2014 года на улице Богатырской в ​​Киеве группа правоохранителей совершила умышленные действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, которые сопровождались насилием, незаконным применением специальных средств в отношении участников ОО "ВО Автомайдан" .

В ведомстве добавляют, что экс- "беркутовцы" повредили на 80 тысяч гривен автомобиль активистов, которые пикетировали колонну автомобилей подразделений "Беркут", направляющихся к резиденции Межигорье.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 15.12.2013) ", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и приложения к нему, которое будет направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщалось, 25 мая этого года следователи Генеральной прокуратуры сообщили о подозрении другому экс-работнику "Беркута" по указанному делу.