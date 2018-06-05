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Адвокат просит у суда повторного полиграфа для Савченко

Вторник, 5 июня 2018, 15:42

Адвокат народного депутата Надежды Савченко Константин Глоба подал ходатайство о повторном прохождении полиграфа его подзащитной.

Об этом говорится на странице нардепа в Facebook.

Глоба обратился с ходатайством в Шевченковский районный суд столицы о назначении повторной судебно-психофизической экспертизы с применением полиграфа для его подзащитной Савченко.

Он добавил, что обратился с ходатайством по инициативе самой Савченко.

"СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести, и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко начала противодействовать полиграфу", - написал адвокат.

Также адвокат утверждает, что вопросы, отвечать на которые нардеп сопротивлялась, были предложены самой Савченко "для объективного исследования".

"Логическим возникает вопрос, зачем Савченко выносить на экспертизу ряд вопросов и в результате противодействовать экспертизе именно на эти вопросы?", - пояснил Глоба.

В частности, адвокат настаивает, чтобы в Савченко спросили:

  1. До задержания Савченко скрывалась от органов предварительного расследования или суда?
  2. До задержания Савченко игнорировала вызовы на следственные действия?
  3. До задержания Савченко прятала, портила вещи и документы, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств инкриминируемого ей уголовного правонарушения?
  4. Угрожала ли Савченко, до задержания, кому-то из участников уголовного судопроизводства?
  5. Препятствовала ли Савченко, до задержания, производству другим образом?
  6. Совершала ли Савченко, до задержания, уголовное преступление в котором подозревается?

Отметим, что соответствующее ходатайство, согласно публикации на странице Савченко, Глоба подписал еще 30 мая, хотя СБУ опубликовала результаты проверки на детекторе лжи 4 июня.

СБУ сообщила, что детектор лжи подтвердил истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.

Савченко заявляет, что полиграф ей все-таки не удалось пройти, так как для этого, ей нужно прервать голодовку и восстановиться. На это она согласилась на прошлой неделе.

Сестра Савченко Вера обвинила Службу безопасности Украины в распространении ложных результатов тестирования Надежды на полиграфе.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.

Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток, до 13 июля. Защита подала апелляцию, но проиграла ее. 

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

"Рада – сатанинский вертеп. Депутаты – семья уродов". Самые яркие цитаты Савченко

Украинская правда
Темы: Савченко Надеждасуд
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