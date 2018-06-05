Медэксперт пояснил в суде, почему во второй раз не нашел опиаты у Зайцевой

Медицинский эксперт Александр Чубенко, который исследовал мочу фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой на наличие наркотических средств, заявил, что во второй раз не нашел опиатов из-за недостатка "биообразцов".

Об этом он заявил в зале суда, где давал показания как свидетель стороны защиты, сообщает медиа группа "Объектив".

Сообщается, что Чубенко - доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования и именно к нему на кафедру токсикологии были доставлены образцы биологического вещества зайцевой 19 октября 2017 года.

По его словам, исследование проходит в два этапа.

фото из сайта медиа группы "Объектив" фото из сайта медиа группы "Объектив"

"На предварительном этапе в моче были найдены опиаты. Второй этап исследования провести не удалось из-за малого количества биологических образцов", - заявил в суде свидетель.

"Второй этап называется подтверждающий. Для проведения исследования нужно 30 мл биологического вещества, а было предоставлено всего 5 мл. Невозможно сделать конкретный вывод о присутствии в моче Зайцевой группы наркотических веществ", — добавил он.

Ранее сообщалось, что во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

Также сообщалось, что суд посмотрел видео полицейских с места ДТП, в котором выяснилось, что в момент аварии Зайцева была без документов.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

В мае 2018 года на заседании рассматривали видеозаписи, которые показали нарушение правил дорожного движения обоими водителями.