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В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера

Вторник, 5 июня 2018, 16:55

На вокзале в Николаеве двое пьяных морских пехотинцев избили дежурноого волонтерского поста, за это их теперь выгонят со службы.

Об этом сообщает в Facebook командование 36 отдельной бригады морской пехоты, в которую эти военные служат.

"Вчера в г. Николаеве на одном из Волонтерских постов на железнодорожном вокзале два военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с дежурным Волонтерского поста, в ходе которого пострадало гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Военные рассказали, что по данному факту назначено служебное расследование, информацию о нарушителях направили в Военную службу правопорядка и Национальную полицию.

"В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание "Освобождение от военной службы по служебному несоответствию", которое реализуется в ближайшее время", - добавили они.

Также командование бригады принесло извинения за поступки своих подчиненных.

В свою очередь, "Укринформ" со ссылкой на известного в Николаеве волонтера Ирину Абрамову сообщил, что матросы жестоко избили 70-летнего волонтера за то, что он не пустил их в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт, как того требуют правила его работы.

Украинская правда
Темы: армияНиколаевчрезвычайное происшествиеволонтеры
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