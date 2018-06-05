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Дело "замминистра спорта Крыма" передают в суд

Вторник, 5 июня 2018, 17:51

Правоохранители закончили расследование в уголовном производстве по подозрению в государственной измене бывшего "заместителя министра спорта Крыма", дело направят в суд.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

"Находясь на должности заместителя министра оккупационного правительства, подозреваемый осуществлял реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта", - установили правоохранители.

Также сообщается, что задержанный способствовал популяризации вооруженных сил России на оккупированном полуострове, пропагандировал пророссийское патриотическое воспитание и осуществлял мероприятия по проведению допризывной подготовки молодежи перед военной службой в России.

"Вину подозреваемого подтверждено показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебно-портретной и фоноскопической экспертиз", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас сторона защиты знает  об окончании досудебного расследования. После ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

"Экс-замминистра спорта Крыма" подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК)

Прокуратура не называет имени арестованного.

Крим.Реалии сообщают, что речь идет о Фарухе Камалове.

Экс-чиновника задержали 2 февраля на админгранице с полуостровом.

Тогда мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Украинская правда
Темы: Крымсудпрокуратура
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