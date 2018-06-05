Луценко в Брюсселе назвал 2 цели России, выявленные "убийством" Бабченко

Список 47 потенциальных жертв, полученный в результате спецоперации по имитацией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, свидетельствует о двух целях России в гибридной войне против украинского народа.

Об этом заявил в Брюсселе 5 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Радио Свобода".

"Первое - это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живы не только в Украине", - заявил генпрокурор, комментируя необходимость имитации убийства журналиста.

Вторая цель, по его словам, - это сеяние хаоса.

"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что мы имеем задержанного организатора, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами и имеем список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.

Юрий Луценко в Брюсселе Фото пресс-службы генпрокурора

В то же время, считает генпрокурор, "ошибкой этого метода является то, что не хватает коммуникации между Украиной и партнерами из западных спецслужб".

Как сообщалось, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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