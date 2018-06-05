"Шахтер" продал бразильца в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро

Полузащитник "Шахтера" Фред продолжит карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в Facebook подтвердил продажу Фреда в "МЮ", но отказался назвать сумму трансфера.

По информации ряда британских СМИ, "Шахтер" продал Фреда за 60 млн евро.

Ранее "Шахтеру" предлагали продать Фреда в "Манчетстер Сити" за 50 млн евро, но эта сумма не устроила владельца клуба Рината Ахметова.

Напомним, что самым дорогим трансфером "Шахтера" по сей день была продажа Алекса Тейшейры за 50 млн евро в китайский Цзянсу Сунин.