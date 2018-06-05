Трем "самообороновцам Крыма" сообщили о подозрении в похищении активистов

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Вторник, 5 июня 2018, 20:36

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении трем членам "Самообороны Крыма", которые в 2014 году задерживали и незаконно удерживали украинских граждан на полуострове.

Об этом сообщает прокуратура АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы сокоординатора движения "Евромайдан Крым" Андрея Щекуна и других украинских активистов в Крыму", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры АРК, в марте 2014 года "члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте".

"Потерпевшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям", - отмечают в прокуратуре.

Следствие установило активных участников незаконных задержаний украинских граждан.

"В настоящее время трем лицам - членам "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины", - рассказывают в ведомстве.

Принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.

Украинская правда
Темы: Крым прокуратура
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