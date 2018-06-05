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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 5 июня 2018, 21:04

Режиссер Леонид Кантер застрелился, суд арестовал активы "Газпрома" в Нидерландах, в предвыборных опросах лидирует Тимошенко – новости, которые обсуждали 5 июня.

О самоубийстве Кантера. В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер.

О "Газпроме". Голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

О выборах. Украинские избиратели готовы провести в парламент 8 политических сил, среди них в лидеры выбивается партия Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина". Далее следуют – партия "Гражданская позиция" (10,7%), партия "Оппозиционный блок" (8,5%), политическая партия "За Жизнь" (8,1%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,8% ).

Если говорить о кандидата х в президенты, наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей, далее Анатолий Гриценко - 9,4 %, затем Юрий Бойко - 8,4%, только после него расположен нынешний президент Петр Порошенко - 7,6%, немного меньше поддержка Олега Ляшко - 7,4%.

О происшествиях. В городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на лидера местной ячейки организации "Автомайдан", члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко.

О пожаре в Чернобыле. 5 июня, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что лесной пожар в Чернобыльской зоне - безопасен для населения.

Об МН17. Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

О заявлениях Путина. Для России важно, чтобы на территории Украины не появились новые комплексы противоракетной обороны, которые бы сдерживали российский ядерный потенциал,  заявил президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Темы: MH17ГазпромвиборыпожарЧернобыль
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