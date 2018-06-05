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Устименко рассказал детали нападения на него

Вторник, 5 июня 2018, 21:17

Активист "Автомайдана" и член Общественного совета при НАБУ Виталий Устименко рассказал, что нападавшие были профессиональными и наносили точные удары по голове и ребрам.

Об этом Устименко сообщил в Facebook.

"Что касается самих нападавших: очень профессиональные, почти безэмоциональные. В основном наносили точные удары в голове и ребрам. Медики, которые зашивали голову говорят, что ранения на голове похожи на резаные. И хотя действовали они средь бела дня в центре города, где было куча свидетелей (некоторые из которых оказывали мне первую помощь и остановили кровь) и множество камер, то мне подсказывает, что найдут их так же как и титушок из суда по Труханову", - отметил активист.

Он рассказал, что нападавшие ждали его не менее двух часов.

"Начали наносить удары сзади по голове и пока я был на ногах - мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, очевидно, когда сбили с ног", - рассказал Устименко.

По его словам, ранения не критичны и не угрожают его жизни.

Ранее сообщалось, что 5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранение.  

В Нацполиции рассказали, что нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.

Украинская правда
Темы: Одессакриминал
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