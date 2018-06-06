Постпреда Украины при ООН избрали вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи

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Среда, 6 июня 2018, 04:20

Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко избрали вице-председателем следующей, 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнет свою работу 18 сентября 2018 года.

Об этом во вторник, 5 июня, сообщило постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Голосование о назначении председателя и заместителей 73-й сессии Генеральной асасмблеи ООН прошло в Нью-Йорке.

"Украина готова активно содействовать в реализации задач Генассамблеи ООН по всему спектру вопросов: от поддержания международного мира и безопасности до выполнения целей устойчивого развития и защиты прав человека", - подчеркнул после избрания Ельченко, передает "Укринформ".

"Украинская делегация в ООН в течение следующего сессионного года будет активно поддерживать надлежащую организацию и эффективную работу сессии Генассамблеи", - добавил он.

Следующую сессию в течение года будет возглавлять глава МИД Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсес.

Сейчас обязанности председателя 72-й сессии Генассамблеи выполняет вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Темы: ООН Украина
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