Постпреда Украины при ООН избрали вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи

Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко избрали вице-председателем следующей, 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнет свою работу 18 сентября 2018 года.

Об этом во вторник, 5 июня, сообщило постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

❗Постійного представника України при ООН В.Єльченка обрано Віце-Головою наступної (73-ї) сесії Генеральної Асамблеї #ООН. Сесія розпочне свою роботу 18 вересня 2018 р. pic.twitter.com/YJzsil5FYx — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 5, 2018

Голосование о назначении председателя и заместителей 73-й сессии Генеральной асасмблеи ООН прошло в Нью-Йорке.

"Украина готова активно содействовать в реализации задач Генассамблеи ООН по всему спектру вопросов: от поддержания международного мира и безопасности до выполнения целей устойчивого развития и защиты прав человека", - подчеркнул после избрания Ельченко, передает "Укринформ".

"Украинская делегация в ООН в течение следующего сессионного года будет активно поддерживать надлежащую организацию и эффективную работу сессии Генассамблеи", - добавил он.

Следующую сессию в течение года будет возглавлять глава МИД Эквадора Мария Фернанде Эспиноза Гарсес.

Сейчас обязанности председателя 72-й сессии Генассамблеи выполняет вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.