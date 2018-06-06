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Тука рассказал, чем грозит остановка откачки воды из шахт на Донбассе

Среда, 6 июня 2018, 06:27
Тука рассказал, чем грозит остановка откачки воды из шахт на Донбассе

Если из подтопленных шахт Донбасса не откачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию грунтов и отравлению воды.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Во-первых, это подъем грунтовых вод, подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - подчеркнул он.

"Вторая опасность - это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно - к разрушению инфраструктуры", - отметил заместитель министра.

"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод.

Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", - подитожил Тука.

"На подконтрольной Украины территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз", - добавил он.

Оккупанты на Донбассе в апреле заявили о намерении затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней.

В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство против главарей ОРДО за их намерение причинить радиационное загрязнение экосистемы Азовского моря.

Дело возбуждено по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид). Следствие ведет Служба безопасности Украины.

По информации прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко, в шахте "Юнком" большая загазованность.

В сентябре 1979 года на шахте было осуществлен подземный ядерный взрыв, после чего она была закрыта и изолирована. На месте взрыва образовалась стеклянная капсула, заполненная радиоактивной водой, которую надо откачивать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассшахтыТукаэкология
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