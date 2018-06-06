Порошенко заявил, что от действий журналистов зависит победа

Президент Петр Порошенко считает, что победа Украины в противостоянии с Россией во многом зависит от журналистов.



Об этом он написал в День журналиста в Twitter.



"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы", – заявил Порошенко.

Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії РФ, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги.



Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди.

#ДеньЖурналіста pic.twitter.com/PAWdKT0Bzs — Петро Порошенко (@poroshenko) June 6, 2018

"Благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды", – заверил он.