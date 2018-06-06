Порошенко заявил, что от действий журналистов зависит победа

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Среда, 6 июня 2018, 08:35

Президент Петр Порошенко считает, что победа Украины в противостоянии с Россией во многом зависит от журналистов.

Об этом он написал в День журналиста в Twitter.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы", – заявил Порошенко.

"Благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды", – заверил он.

Темы: Порошенко СМИ медиа
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