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В Чернобыльской зоне еще горит и дымит. Открыто дело

Среда, 6 июня 2018, 09:22
В Чернобыльской зоне еще горит и дымит. Открыто дело

В Чернобыльской зоне наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га, продолжаются мероприятия по их ликвидации.

Такую информацию по состоянию на 8 утра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

 
ГСЧС

В 4:56 привлекли авиацию ГСЧС два АН-32П и вертолет Ми-8. В целом авиация ГСЧС с начала работ осуществила 35 сбросов воды (154 тонн).

Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи.

 

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС – в пределах нормы.

В частности, в Киеве он составляет 11 мкР/час (безопасный уровень – до 30 мкР/ч), в Чернобыле – 22,45 мкР / ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чонобильськои АЭС – 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

 

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим, сообщает полиция.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят все необходимые меры по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы.

"Украинская правда"
Темы: ЧернобыльпожарГСЧСполиция
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