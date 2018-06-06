Боевики заявляют о задержании "агента СБУ, готовившего покушение на Басурина"

Подконтрольные сепаратистам СМИ сообщают о "задержании агента СБУ, гражданина Иордании за шпионаж в пользу Украины.

Об этом в частности пишет 6 июня ресурс ДАН.

Указанный гражданин якобы участвовал в подготовке покушения на так называемого "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуарда Басурина.

"МГБ ДНР задержан агент СБУ – гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 1986 года рождения", – говорится в сообщении.

Боевики заявляют, что "в августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинского КПВВ "Марьинка". В ходе общения, представители украинской спецслужбы, шантажируя Хальдун Найеф Саил Харахшеха депортацией с территории Украины, склонили его к сотрудничеству".

В результате указанный гражданин якобы на протяжении двух лет по заданию сотрудников службы безопасности Украины "проводил тайниковые операции: выемку и закладку оружия, боеприпасов, средств аудио- и видеофиксации, вел видеосъемку стратегических объектов, передавал сведения о расположении воинских частей ВС ДНР, военнослужащих и техники".

А в 2018 году иностранец якобы получил задание наблюдать за адресом проживания Басурина. А передаваемая им информация "использовалась для подготовки покушения" на жизнь боевика.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР "Шпионаж". Согласно законодательству, фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ведутся следственные мероприятия", – резюмируется в сообщении.

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в Службу безопасности Украины.