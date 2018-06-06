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МАУ запускает прямой рейс в Канаду

Среда, 6 июня 2018, 10:36

6 июня состоится первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Канаде, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Рейс должен вылететь из Борисполя в 11:20 и прибыть в международный аэропорт Пирсон в Торонто в 14:35. В Канаде самолет будут встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук.

В аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины. Ожидается, что первым рейсом в Торонто прилетит группа представителей украинских туристических компаний.

По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться 3 рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и 2 – в зимний.

Международный аэропорт Pearson в Торонто – крупнейший аэропорт Канады мощностью в 4 миллиона пассажиров.

Украина и Канада запустили свободную торговлю в августе 2017 года.

Темы: авиаКанада
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