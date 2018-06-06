Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет – ГСЧС

В зоне отчуждения ситуация контролируется, открытого огня нет.



Такую информацию по состоянию на 10.30 6 июня обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.



"Наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сообщают спасатели.



Отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Правоохранители проводят все необходимые меры по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.