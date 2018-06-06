Тариф на холодную воду в Киеве хотят поднять на 50%

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Среда, 6 июня 2018, 12:00

ЧАО "Киевводоканал" намерено повысить тарифы на холодную воду и водоотвод в 2019 году на 49,6% - до 23,17 гривен за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу по подсчетам "АК "Киевводоканал" изменится в среднем на 49,6% и составит 23 гривны 17 копеек", - отметила директор департамента экономики и финансов водоканала Ирина Кирилюк.

По ее словам, пересмотр цены на воду обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений и ремонтов основных средств.

Гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий добавил, что более низкий тариф может привести к последствиям как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", - пояснил Новицкий.

В пресс-службе водоканала отметили, что увеличение тарифа на 2019 год уже обсудили на общественных слушаниях 25 мая, а протокол заседания направили на рассмотрение НКРЕКП для одобрения и введения в действие новых тарифов.

Темы: Киев тарифы
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