Свидетель по делу Януковича: Военные части в Крыму захватывали казаки

Бывший военнослужащий Военно-морских сил Украины в Крыму Андрей Рапопорт заявил, что военные части на полуострове в 2014 году захватывали казаки, после чего туда заходили военные Черноморского флота России.

Об этом он сообщил во время допроса в качестве свидетеля со стороны защиты в Оболонском райсуде Киева в среду, где слушается дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, в то время он занимал должность старшего офицера ВМС в Крыму, но в апреле 2014 года, после так называемого "референдума", в котором не участвовал, отбыл в Одессу с другими коллегами по службе.

Он рассказал, что в феврале 2014 года стало известно, что было захвачено здание Верховного совета Крыма, а также другие госучреждения на полуострове, блокировались воинские части и корабли в бухтах.

На уточняющий вопрос прокуроров, Рапопорт ответил, что блокировали гражданское население и неизвестные мужчины в зеленой форме без опознавательных знаков и с оружием.

На вопрос, кто захватывал военные части в Крыму в то время, он ответил:

"Казаки, после чего туда заходили военные Черноморского флота РФ".

После этого адвокаты спросили еще раз, когда именно заходили российские военнослужащие, до или после незаконного "референдума", Рапопорт ответил, что после.

При этом он признал, что согласно украинскому законодательству проведение такого "референдума" было незаконным.

Также он рассказал, что именно военные Черноморского флота блокировали и топили украинские корабли в бухтах.

По его словам, когда стало известно о захвате здания ВС Крыма, экс-руководитель Генштаба ВСУ Юрий Ильин, который приезжал в Крым, приказал привести военных на полуострове в полную боевую готовность, что якобы и было сделано.

Он отметил, что после этого бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх приказал не выполнять приказы Ильина.

Прокуроры уточнили, известно ли ему, Рапопорту, как военнослужащему, о том, кто и какие приказы должен отдавать и имел ли право Тенюх отдавать соответствующий приказ и почему он был выполнен.

Он ответил, что не знает всех деталей, но впоследствии Ильин был уволен, а его место занял адмирал Денис Березовский, который принес присягу "на верность народу Крыма" и призвал всех украинских военных к нему присоединиться.

Свидетель отметил, что после того, как казаки блокировали украинские военные части, офицеры выходили из них, а потом организованно выезжали с семьями в Одессу.

Он добавил, что ему не известны были подробности встреч и переговоров руководства, кто и какие кому приказы отдавал и сам не расспрашивал.

Сейчас, по его данным, украинские военные части в Крыму ограждены, закрыты и там расположены флаги РФ.

Как сообщалось, 5 июня суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича не смог допросить ни одного свидетеля со стороны стороны защиты.

Адвокаты Януковича заявили, что свидетели, которые должны были свидетельствовать в этот день в Оболонском райсуде Киева не смогли это сделать из-за болезни родных, командировки и по другим причинам.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.