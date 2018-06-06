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Голодающему Сенцову устроили еще и информационный голод – очевидец

Среда, 6 июня 2018, 12:28

Режиссер Аскольд Куров посетил украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии в городе Лабытнанги.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "Голос Америки".

"Олег интересовался абсолютно всем. Он подписан на "Новую газету", но она почему-то запаздывает на две недели. Поэтому он совершенно ничего не знал о том, что Кольченко объявил голодовку в знак солидарности с Олегом. Не знал об акции, которая продолжалась три дня по всему миру в 30 странах и 78 городах в поддержку Олега. Когда услышал это, то было видно, как он воспрял духом", - рассказывает режиссер.

По его словам, Олег чувствует себя нормально, его вывозили в медицинский центр, который находится за пределами колонии. Сенцов сообщил Курову во время встречи, что сейчас ему легче, чем в начале голодовки.

"Видно, что у него потухший взгляд, и ему, наверное, непросто все это дается. Олегу капают поддерживающую терапию, глюкозу и витамины, чтобы поддерживать все органы в нормальном функционале", - прокомментировал Куров.

Он также рассказал, что у Олега нет цинги. У Сенцова выпал один зуб, когда его этапировали, а второй раскрошился в колонии Лабытнанги, из-за несбалансированного питания и климата.

"Он очень благодарил всех, кто не забывает его, кто продолжает бороться за его. Это имеет огромное значение", - добавил кинорежиссер.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
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