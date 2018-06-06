НАТО разместит новые командные центры в Германии и США

Североатлантический альянс разместит два новых командных центра в Германии и США.

Об этом перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что мы согласуем размещение нашего нового объединенного командования в Атлантике (Joint Force Command for the Atlantic) в Норфолке, в Соединенных Штатах. А наше новое командование по логистике (Enabling Command) будет базироваться в Ульме, в Германии", - сообщил Столтенберг.

Он также ожидает, что министры утвердят расширение командной структуры на более 1200 человек.

"Это будет ключевым для перемещения наших войск через Атлантику и в Европе без промедления, когда это необходимо", - добавил генеральный секретарь.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий центр будет отвечать за логистику войск и военной техники и оборудования.

Основными задачами нового командного центра в США должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.