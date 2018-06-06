Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО разместит новые командные центры в Германии и США

Среда, 6 июня 2018, 13:13

Североатлантический альянс разместит два новых командных центра в Германии и США.

Об этом перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что мы согласуем размещение нашего нового объединенного командования в Атлантике (Joint Force Command for the Atlantic) в Норфолке, в Соединенных Штатах. А наше новое командование по логистике (Enabling Command) будет базироваться в Ульме, в Германии", - сообщил Столтенберг.

Он также ожидает, что министры утвердят расширение командной структуры на более 1200 человек.

"Это будет ключевым для перемещения наших войск через Атлантику и в Европе без промедления, когда это необходимо", - добавил генеральный секретарь.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий центр будет отвечать за логистику войск и военной техники и оборудования.

Основными задачами нового командного центра в США должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Европейская правда

Темы: НАТОГерманияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
НАТО
Вучич попросил, чтобы НАТО защитил сербов в Косово
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: